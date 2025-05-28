Языковой скандал в Одессе - пассажирка плюнула в таксиста

Возмущенная женщина. Фото: скриншот

В Одессе произошел очередной языковой скандал с участием таксиста и пассажирки. Водитель отказался обслуживать женщину на украинском, из-за чего разразился конфликт.

Видео со скандалом распространяется по соцсетям.

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Подробности скандала

На видео, которое распространяется по соцсетям, можно увидеть спор между таксистом и пассажиркой. Причиной стал язык общения: мужчина разговаривал на русском, что вызвало агрессивную реакцию женщины. Она начала ругаться и плеваться в его сторону. На вопрос о своей национальности, водитель отвечал что он одессит. Всем этим клиентка была возмущена, поскольку согласно законодательству, обслуживать надо на украинском.

"Вы русский? Одесса где находится? В Украине? Так чего вы не разговариваете на украинском?" — спрашивала женщина у водителя.

Напомним, недавно мы писали о том, как можно решить языковые конфликты в Одессе. А также о конфликте из-за русского возле Комитета Красного Креста.