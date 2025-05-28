Мовний скандал в Одесі - пасажирка плюнула у таксиста

Обурена жінка. Фото: скриншот

В Одесі стався черговий мовний скандал за участю таксиста та пасажирки. Водій відмовився обслуговувати жінку українською, через що стався конфлікт.

Відео зі скандалом шириться соцмережами.

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Подробиці скандалу

На відео, яке шириться соцмережами, можна побачити суперечку між таксистом і пасажиркою. Причиною стала мова спілкування: чоловік розмовляв російською, що викликало агресивну реакцію жінки. Вона почала лаятися й плюватися в його бік. На питання щодо своєї національності, водій відповідав, що він одесит. Усім цим клієнтка була обурена, оскільки згідно з законодавством, обслуговувати треба українською.

"Ви руський? Одеса де знаходиться? В Україні? То чого ви не розмовляєте українською?" — запитувала жінка у водія.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як можна вирішити мовні конфлікти в Одесі. А також про конфлікт через російську біля Комітету Червоного Хреста.