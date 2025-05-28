Мовний скандал в Одесі - пасажирка плюнула у таксиста

Черговий мовний скандал із таксистом в Одесі — деталі
В Одесі стався черговий мовний скандал за участю таксиста та пасажирки. Водій відмовився обслуговувати жінку українською, через що стався конфлікт.
Відео зі скандалом шириться соцмережами.
Подробиці скандалу
На відео, яке шириться соцмережами, можна побачити суперечку між таксистом і пасажиркою. Причиною стала мова спілкування: чоловік розмовляв російською, що викликало агресивну реакцію жінки. Вона почала лаятися й плюватися в його бік. На питання щодо своєї національності, водій відповідав, що він одесит. Усім цим клієнтка була обурена, оскільки згідно з законодавством, обслуговувати треба українською.
"Ви руський? Одеса де знаходиться? В Україні? То чого ви не розмовляєте українською?" — запитувала жінка у водія.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як можна вирішити мовні конфлікти в Одесі. А також про конфлікт через російську біля Комітету Червоного Хреста.
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