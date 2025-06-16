Языковой скандал с участием депутата одесского горсовета Андрея Вагапова

Охрана в магазине. Фото иллюстративное: avrora

В одном из одесских супермаркетов произошел очередной языковой скандал — охранник отказался разговаривать с покупателем на украинском. Однако клиентом оказался депутат горсовета Андрей Вагапов, из-за чего работника магазина пообещали уволить.

Видео с инцидентом депутат городского совета Андрей Вагапов выложил в соцсеть.

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Языковой конфликт

Охранник подошел к Андрею Вагапову в супермаркете и начал на русском требовать, чтобы он показал чек, поскольку у него были продукты, приобретенные в другом магазине. Депутат в ответ попросил общаться с ним на украинском. Тогда работник магазина стал ему хамить. В результате спора мужчина даже толкнул народного избранника.

"Я ему ответил, чтобы он позвал начальника охраны, а с ним я не желаю общаться. Когда я отошел от кассы, услышал в свою сторону "я здесь пятьдесят лет живу и как считаю нужным, так и разговариваю. И никаких проблем не было раньше. А ты откуда приехал, что так общаешься?" Повернувшись к нему, я сказал, что обращусь к его руководству, и наклонился, чтобы прочитать фамилию на бейдже, но получил от него толчок в плечо со словами "иди отсюда мелкими шагами", — жалуется Андрей Вагапов.

Депутат подошел к другому охраннику, а тот позвал администратора магазина, которому Андрей Вагапов сообщил о происшествии. За такое поведение работника пообещали уволить с работы.

Напомним, недавно мы писали о языковом скандале с таксистом в Одессе. А также о том, как можно решить конфликты, которые касаются языка общения.