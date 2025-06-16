Депутатку одеської міськради підозрюють у розтраті коштів

Скандал в одеській міськраді — депутата підозрюють у розтраті
Бюро економічної безпеки провело обшуки у приміщеннях деяких депутатів Одеської міськради. За даними ЗМІ, правоохоронці перевіряють факти присвоєння бюджетних коштів на реабілітації людей із залежностями.
Про це повідомила журналістка Ірина Гриб.
Подробиці справи
За даними Ірини Гриб, на програмі реабілітації алко- та наркозалежних, яку курувала депутатка міськради Ірина Куценко, відмивали бюджетні кошти. У звітності фігурували десятки пацієнтів, які насправді не існували, а послуги надавалися в мізерних обсягах, запевняє журналістка. Проте гроші на цей проєкт перераховувалися регулярно.
Отримані гроші нібито освоювали через комунальне підприємство "Центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом" Одеської міської ради. Журналістка стверджує, що таким чином було привласнено понад 7 мільйонів гривень.
"Сьогоднішній рейд БЕБ – понад 10 обшуків з ранку, та оплески – Під підозрою – депутат міськради від "Довіряй справам" Ірина Єсинович-Куценко", — йдеться у повідомленні Ірини Гриб.
Що відомо про Ірину Куценко
У 2012 році Ірина Куценко балотувалася в народні депутати України за 136-м виборчим мажоритарним округом. З 2010 по 2015 рік була депутаткою Одеської міської ради 6-го скликання за списком політичної партії "Родіна".
Ірина Куценко є депутаткою Одеської міської ради 7-го скликання від Політичної партії "Довіряй ділам" з 2015 року. Вона також є членкинею постійної комісії з питань соціальної політики та праці. Крім того, вже майже 20 років працює юристкою в ГО "Українська національна федерація таїландського боксу Муей Тай", президентом якої є мер Геннадій Труханов.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про миколаївського депутата, якого виключили з виконкому. А також про мовний скандал за участю Андрія Вагапова.
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