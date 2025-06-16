Депутатку одеської міськради підозрюють у розтраті коштів

Одеська міськрада. Фото: Одеська міська рада

Бюро економічної безпеки провело обшуки у приміщеннях деяких депутатів Одеської міськради. За даними ЗМІ, правоохоронці перевіряють факти присвоєння бюджетних коштів на реабілітації людей із залежностями.

Про це повідомила журналістка Ірина Гриб.

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Подробиці справи

За даними Ірини Гриб, на програмі реабілітації алко- та наркозалежних, яку курувала депутатка міськради Ірина Куценко, відмивали бюджетні кошти. У звітності фігурували десятки пацієнтів, які насправді не існували, а послуги надавалися в мізерних обсягах, запевняє журналістка. Проте гроші на цей проєкт перераховувалися регулярно.

Отримані гроші нібито освоювали через комунальне підприємство "Центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом" Одеської міської ради. Журналістка стверджує, що таким чином було привласнено понад 7 мільйонів гривень.

"Сьогоднішній рейд БЕБ – понад 10 обшуків з ранку, та оплески – Під підозрою – депутат міськради від "Довіряй справам" Ірина Єсинович-Куценко", — йдеться у повідомленні Ірини Гриб.

Повідомлення Ірини Гриб. Фото: скриншот

Що відомо про Ірину Куценко

У 2012 році Ірина Куценко балотувалася в народні депутати України за 136-м виборчим мажоритарним округом. З 2010 по 2015 рік була депутаткою Одеської міської ради 6-го скликання за списком політичної партії "Родіна".

Ірина Куценко є депутаткою Одеської міської ради 7-го скликання від Політичної партії "Довіряй ділам" з 2015 року. Вона також є членкинею постійної комісії з питань соціальної політики та праці. Крім того, вже майже 20 років працює юристкою в ГО "Українська національна федерація таїландського боксу Муей Тай", президентом якої є мер Геннадій Труханов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про миколаївського депутата, якого виключили з виконкому. А також про мовний скандал за участю Андрія Вагапова.