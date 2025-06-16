Новая евроколея из Молдовы в Одесскую область - когда построят

Железнодорожное полотно. Фото иллюстративное: zmi.ck

АО "Укрзализныця" планирует в ближайшее время построить новую евроколею до Львова. В дальнейшем предприятие хочет возвести евроколею между Киевом и Одессой, а также от Рени до Джурджулешт. Однако эти планы осложняются высокими налогами в соседней стране.

Об этом шла речь во время Ukrainian Transport Forum 2025, сообщают журналисты издания Rail.insider.

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Уже в ближайшее время построят евроколею из одного из европейских городов во Львов. После реализации этого проекта собираются возвести новую железную дорогу по европейскому стандарту, по которой можно будет перевозить грузы из Одессы в столицу и в обратном направлении.

Кроме того, в дальнейших планах "Укрзализныци" — построить железную дорогу между молдавской станцией Джурджулешты и украинскими станциями Рени и Измаил. Однако этот проект пока и стадии разработки из-за ряда нюансов.

Какие нюансы

При перевозке грузов из Джурджулешт в Рени часть маршрута необходимо преодолевать по территории Молдовы. В связи с этим несколько лет железнодорожники обсуждали вопрос предоставления скидок на тарифы по транзитным перевозкам. Ведь в соседней стране они на 50-70% выше украинских. Поэтому до конца войны вряд ли этот проект воплотят в жизнь.

"Возможно, прокладка евроколеи из Джурджулешт в Рени будет хорошим вариантом, когда мы найдем общий язык с Молдовой и пойдет какой-то вагонопоток в Рени. На сегодня он минимальный... И поэтому вкладывать в такое тяжелое время средства именно в это направление не время. Но если заработает больше экономика и появятся отправители именно в Рени, мы рассмотрим такой вариант", — говорит заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесскую область и Румынию планируют соединить мостом. А также об аэропорте в нашем регионе, который планируют восстановить.