Митинг родственников военнопленных под Международным Комитетом Красного Креста в Одессе

Люди требуют действий от МККК. Фото: Новини.LIVE

Под здание Международного Комитета Красного Креста в Одессе снова вышли на митинг родственники пропавших без вести военных. Люди требовали от представителей организации более действенного участия в возвращении защитников домой.

Об этом сообщают журнлисты Новости.LIVE с места событий.

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Митинг под МККК

Люди вышли под здание Международного Комитета Красного Креста, чтобы напомнить этой организации, что она должна контролировать отношение к военнопленным с обеих сторон. В частности, и с российской. Однако родственники пропавших без вести военных считают, что в МККК делают недостаточно как для этого, так и для поиска их родных.

"МККК является гарантом международных конвенций и мы пытаемся это им доказать. Они должны посещать российские колонии и проверять там состояние пленных и их количество. А согласно ст. 109 тяжелобольных и тяжело раненых должны возвращать домой или репатриировать в другие страны",— говорит Виктория, организатор акции.

Митингующие устроили перформанс: они стояли с завязанными глазами и табличками с надписями о "Help!". Это символизирует никем не услышанный, но отчаянный крик о помощи защитников, страдающих в плену.

Виктория, организаторка. Фото: Новини.LIVE

С широко закрытыми глазами. Фото: Новини.LIVE

Люди на митинге. Фото: Новини.LIVE

Ошибки и бездействие

Муж Елены пропал без вести на Курском направлении еще в декабре 2024 года — связь с его группой была потеряна. Женщина неоднократно приходила в МККК и другие организации, однако там только регистрируют ее обращения, ничего действенного не делая. Кроме того, допускают ошибки в данных военных.

"Во-первых они перепутали дату рождения моего мужа. Якобы украинский международный крест передал им не ту дату. Это ошибка. Все ложится на плечи семей. Крайний раз он выходил на связь 16 декабря. Крайние его слова были "я вас всех обнимаю, до связи",— говорит Елена Прусс.

Елена Прусс, ищет мужа. Фото: Новини.LIVE

Одесситы под МККК. Фото: Новини.LIVE

Родственники пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE

Ответ МККК

В Международном Комитете Красного Креста утверждают: сотрудники организации тщательно изучают дела всех пропавших военных. Однако успешный поиск военнопленных зависит не только от МККК, но и от Украины и РФ, как сторон конфликта.

"Мы находимся в процессе изучения всех дел. Однако многое находится за пределами наших компетенций. Поскольку процесс идет на уровне государств. Это не зависит на 100% от Международного комитета Черного Креста. Это зависит от Украины и от РФ. Они должны связаться между собой и предоставить нам ответы на наши вопросы",— говорит Натаниэль Рис, глава субделегации МККК.

Натаниэль Рис с переводчиком. Фото: Новини.LIVE

Люди на акции. Фото: Новини.LIVE

Митингующие в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ответ МККК не удовлетворил людей, поэтому они будут продолжать выходить на митинги под здание этой организации.

Напомним, еще недавно мы писали о том, что благодаря МККК более 13 тысяч семей узнали о своих родных. А также о языковом скандале возле Международного Комитета Красного Креста.