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Головна Одеса Із зав'язаними очима — мітинг родичів захисників в Одесі

Із зав'язаними очима — мітинг родичів захисників в Одесі

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Дата публікації: 16 червня 2025 12:21
Мітинг родичів військовополонених під Міжнародним Комітетом Червоного Хреста в Одесі
Люди вимагають дій від МКЧХ. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Мітинг під МКЧХ Помилки та бездіяльність Відповідь МКЧХ

Під будівлю Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі знову вийшли на мітинг родичі зниклих без вісті військових. Люди вимагали від представників організації більш дієвої участі у поверненні захисників додому.

Про це повідомляють журнлісти Новини.LIVE з місця подій.

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Мітинг під МКЧХ

Люди вийшли під будівлю Міжнародного Комітету Червоного Хреста, аби нагадати цій організації, що вона має контролювати відношення до військовополонених з обох сторін. Зокрема, і з російської. Однак родичі зниклих без вісті військових вважають, що в МКЧХ роблять недостатньо як для цього, так і для пошуку їх рідних.

"МКЧХ є гарантом міжнародних конвенцій і ми намагаємося це їм довести. Вони повинні відвідувати російські колонії і перевіряти там стан полонених та їх кількість. А згідно ст.109 важкохворих та тяжко поранених повинні повертати додому або репатрувати в інші країни",— каже Вікторія, організаторка акції.

Мітингуючи влаштували перформанс: вони стояли із зав'язаними очами та табличками з написами про "Help!". Це символізує ніким не почутий, але відчайдушний крик про допомогу захисників, які страждають у полоні.

Із зав'язаними очима — черговий мітинг під МКЧХ в Одесі - фото 1
Вікторія, організаторка. Фото: Новини.LIVE
Із зав'язаними очима — черговий мітинг під МКЧХ в Одесі - фото 2
З широко заплющеними очима. Фото: Новини.LIVE
Із зав'язаними очима — черговий мітинг під МКЧХ в Одесі - фото 3
Люди на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Помилки та бездіяльність

Чоловік Олени зник без вісті на Курському напрямку ще у грудні 2024 року — зв'язок із його групою був втрачений. Жінка неодноразово приходила до МКЧХ та інших організацій, однак там лише реєструють її звернення, нічого дієвого не роблячи. Крім того, допускають помилки у даних військових.

"По-перше вони переплутали дату народження мого чоловіка. Нібито український міжнародний хрест передав їм не ту дату. Це помилка. Все лягає на плечі родин. Крайній раз він виходив на зв'язок 16 грудня. Крайні його слова були "я вас всіх обіймаю, до зв'язку",— каже Олена Прусс.

Із зав'язаними очима — черговий мітинг під МКЧХ в Одесі - фото 4
Олена Прусс, шукає чоловіка. Фото: Новини.LIVE
Із зав'язаними очима — черговий мітинг під МКЧХ в Одесі - фото 6
Одесити під МКЧХ. Фото: Новини.LIVE
Із зав'язаними очима — черговий мітинг під МКЧХ в Одесі - фото 6
Родичі зниклих без вісті. Фото: Новини.LIVE

Відповідь МКЧХ

У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста стверджують: співробітники організації ретельно вивчають справи усіх зниклих військових. Однак успішний пошук військовополонених залежить не тільки від МКЧХ, але й від України та РФ, як сторін конфлікту.

"Ми знаходимося в процесі вивчення усіх справ. Однак багато чого знхаодиться поза межами наших компетенцій. Оскільки процес іде на рівні держав. Це не залежить на 100% від Міжнародного комітету Чорвоного Хреста. Це залежить від України та від РФ. Вони повинні зв'язатися між собою та надати нам відповіді на наші питання",— каже Натаніель Ріс, голова субделегації МКЧХ.

Із зав'язаними очима — черговий мітинг під МКЧХ в Одесі - фото 7
Натаніель Ріс з перекладачем. Фото: Новини.LIVE
Із зав'язаними очима — черговий мітинг під МКЧХ в Одесі - фото 8
Люди на акції. Фото: Новини.LIVE
Із зав'язаними очима — черговий мітинг під МКЧХ в Одесі - фото 9
Мітингуючі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Відповідь МКЧХ не задовільнила людей, тому вони продовжуватимуть виходити на мітинги під будівлю цієї організації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що завдяки МКЧХ понад 13 тисяч родин узнали про своїх рідних. А також про мовний скандал біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Одеса мітинг Новини Одеси Червоний Хрест війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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