Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Між Одесою та Києвом планують збудувати євроколію — деталі

Між Одесою та Києвом планують збудувати євроколію — деталі

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 13:58
Нова євроколія з Молдови до Одещини - коли збудують
Залізнична колія. Фото ілюстративне: zmi.ck
Ключові моменти Одеса-Київ Які нюанси

АТ "Укрзалізниця" планує найближчим часом розбудувати нову євроколію до Львова. У подальшому підприємство хоче звести євроколію між Києвом та Одесою, а також від Рені до Джурджулешти. Однак ці плани ускладнюються високими податками у сусідній країні.

Про це йшлося під час Ukrainian Transport Forum 2025, повідомлють журналісти видання Rail.insider.

Реклама
Читайте також:

Одеса-Київ

Вже найближчим часом збудують євроколію із одного з європейських міст до Львова. Після реалізації цього проєкту, збираються звести нову залізну дорогу за європейським стандартом, якою можна буде перевозити вантажі з Одеси до столиці та у зворотньому напрямку.

Крім того, у подальших планах "Укрзалізниці" — збудувати колію між молдовською станцією Джурджулешти і українськими станціями Рені та Ізмаїл. Однак цей проєкт поки та стадії розробки через ряд нюансів.

Які нюанси

Під час перевезення вантажів з Джурджулешти до Рені частину маршруту необхідно долати територією Молдови. У зв'язку з цим кілька років  залізничники обговорювали питання надання знижок на тарифи щодо транзитних перевезень. Адже у сусідній країні вони на 50–70% вищі за українські. Тому до кінця війни наврядче цей проєкт втілять у життя.

"Можливо, прокладання євроколії з Джурджулешт до Рені буде гарним варіантом, коли ми знайдемо спільну мову з Молдовою і піде якийсь вагонопотік до Рені. На сьогодні він мінімальний… І тому вкладати у такий тяжкий час кошти саме в цей напрямок не на часі. Але якщо запрацює більше економіка і з’являться відправники саме до Рені, ми розглянемо такий варіант",— каже заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещину та Румунію планують з'єднати мостом. А також про аеропорт в нашому регіоні, який планують відновити.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси залізниця
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації