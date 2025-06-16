Нова євроколія з Молдови до Одещини - коли збудують

Залізнична колія. Фото ілюстративне: zmi.ck

АТ "Укрзалізниця" планує найближчим часом розбудувати нову євроколію до Львова. У подальшому підприємство хоче звести євроколію між Києвом та Одесою, а також від Рені до Джурджулешти. Однак ці плани ускладнюються високими податками у сусідній країні.

Про це йшлося під час Ukrainian Transport Forum 2025, повідомлють журналісти видання Rail.insider.

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Вже найближчим часом збудують євроколію із одного з європейських міст до Львова. Після реалізації цього проєкту, збираються звести нову залізну дорогу за європейським стандартом, якою можна буде перевозити вантажі з Одеси до столиці та у зворотньому напрямку.

Крім того, у подальших планах "Укрзалізниці" — збудувати колію між молдовською станцією Джурджулешти і українськими станціями Рені та Ізмаїл. Однак цей проєкт поки та стадії розробки через ряд нюансів.

Які нюанси

Під час перевезення вантажів з Джурджулешти до Рені частину маршруту необхідно долати територією Молдови. У зв'язку з цим кілька років залізничники обговорювали питання надання знижок на тарифи щодо транзитних перевезень. Адже у сусідній країні вони на 50–70% вищі за українські. Тому до кінця війни наврядче цей проєкт втілять у життя.

"Можливо, прокладання євроколії з Джурджулешт до Рені буде гарним варіантом, коли ми знайдемо спільну мову з Молдовою і піде якийсь вагонопотік до Рені. На сьогодні він мінімальний… І тому вкладати у такий тяжкий час кошти саме в цей напрямок не на часі. Але якщо запрацює більше економіка і з’являться відправники саме до Рені, ми розглянемо такий варіант",— каже заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещину та Румунію планують з'єднати мостом. А також про аеропорт в нашому регіоні, який планують відновити.