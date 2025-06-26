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Головна Одеса Посадовиця на Одещині нарахувала собі виплат на понад 270 тис.

Посадовиця на Одещині нарахувала собі виплат на понад 270 тис.

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Дата публікації: 26 червня 2025 12:10
Посадовиця на Одещині нарахувала собі понад 270 тисяч заробітної плати
Поліцейська за протоколом. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

Посадовиця однієх з комунальних установ Подільщини привласнила понад 270 тисяч бюджетних коштів, після чого одразу звільнилася. Однак розтрата була виявлена, жінці загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, в період з листопада 2021 по квітень 2024 року жінка, перебуваючи на посаді директорки однієї з комунальних підприємств Кодимської міської ради, нараховувала собі підвищену заробітну плату та матеріальну допомогу. А це потягнуло за собою і надлишкове нарахування єдиного соціального внеску. За результатами призначеної поліцейськими судово-економічної експертизи, своїми діями посадовиця завдала державі збитків на суму 270 тис. 771 грн. Після оборудок підозрювана одразу звільнилася.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, який привласнив пального на 60 тисяч гривень. А також про взяття під варту депутатки одеської мерії.

Одеса гроші Новини Одеси зарплатня Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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