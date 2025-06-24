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Главная Одесса Убытки на 200 тыс. — браконьеры на Одесчине ловили рыбу сетями

Убытки на 200 тыс. — браконьеры на Одесчине ловили рыбу сетями

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Дата публикации 24 июня 2025 15:05
Жители Одесской области наловили рыбы на 200 тысяч гривен
Задержанные браконьеры. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

Жители Одесской области незаконно выловили рыбы на более чем 200 тысяч гривен в дельте Дуная. Однако правоохранители поймали их с поличным, фигурантам грозит до трех лет ограничения свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Жители Одесской области 43 и 53 лет без разрешительных документов на лодке с помощью лесковых сетей незаконно вылавливали рыбу в дельте Дуная, возле села Приморское Вилковской ОТГ. Следственно-оперативная группа изъяла у правонарушителей в качестве вещественных доказательств плавсредство, 10 сетей общей длиной 150 метров, 50 сазанов и сома.

На время проведения досудебного расследования полицейские передали рыбу на хранение в специализированное предприятие. Подозреваемые объяснили, что вылавливали водные биоресурсы для собственных нужд. По предварительным подсчетам специалистов-экологов, мужчины нанесли рыбному хозяйству Украины ущерб на сумму примерно 200 тысяч гривен. 

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Изъятая рыба. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

На фигурантов внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины (Незаконное занятие рыбным промыслом). Им грозит до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, недавно мы писали о браконьерах, которые наловили на 1,5 миллиона гривен. А также о мужчине, который предлагал взятку пограничнику.

Одесса Одесская область Дунай Новости Одессы рыба
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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