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Головна Одеса Збитки на 200 тис. — браконьєри на Одещині ловили рибу сітками

Збитки на 200 тис. — браконьєри на Одещині ловили рибу сітками

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Дата публікації: 24 червня 2025 15:05
Мешканці Одещини наловили риби на 200 тисяч гривень
Затримані браконьєри. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

Мешканці Одещини незаконно виловили риби на понад 200 тисяч гривень у дельті Дунаю. Однак правоохоронці піймали їх на гарячому, фігурантам загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Мешканці Одещини 43-х та 53-х років, без дозвільних документів на човні за допомогою ліскових сіток, незаконно виловлювали рибу в дельті Дунаю, біля села Приморське Вилківської ОТГ. Слідчо-оперативна група вилучила у правопорушників в якості речових доказів плавзасіб, 10 сіток загальною довжиною 150 метрів, 50 одиниць сазанів та сома.

На час проведення досудового розслідування поліцейські передали рибу на зберігання до спеціалізованого підприємства. Підозрювані пояснили, що виловлювали водні біоресурси для власних потреб. За попередніми підрахунками фахівців-екологів, чоловіки завдали рибному господарству України збитків на суму приблизно 200 тисяч гривень. 

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Вилучена риба. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

На фігурантів внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним промислом). Їм загрожує до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про браконьєрів, які наловили на 1,5 мільйони гривень. А також про чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику.

Одеса Одеська область Дунай Новини Одеси риба
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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