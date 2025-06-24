Ситуація на дорогах Одещини - де є затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії

Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот з Google Maps

У вівторок, 24 червня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори у бік Молдови та Румунії. Тягнучки фіксуються на картах як поблизу прикордонних сіл, так і на під'їздах до пунктів пропуску.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився великий затор. Ще одна значна тягнучка фіксується шляхом до нього неподалік села Маяки. Простояти там доведеться більше години, що необхідно враховувати мандрівникам, плануючи подорож. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там наразі вільний. Дорогою до КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, також черг немає.

Затори біля Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час від часу фіксуються затори через проведення дорожніх робіт. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучок поки також не спостерігається. Однак біля прикордонного села Саф'яни вже утворилася черга автівок, тому цей населенний пункт краще об'їжджати.

Затор біля села Саф'яни. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.