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Главная Одесса Пробки в сторону Молдовы и Румынии — ситуация на дорогах Одесчины

Пробки в сторону Молдовы и Румынии — ситуация на дорогах Одесчины

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Дата публикации 24 июня 2025 13:55
Ситуация на дорогах Одесской области - где есть пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию
Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот с Google Maps
Ключові моменти Пробки в Молдову Пробки в Румынию

Во вторник, 24 июня, на трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки в сторону Молдовы и Румынии. Пробки фиксируются на картах как вблизи приграничных сел, так и на подъездах к пунктам пропуска.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась большая пробка. Еще одна значительная тянучка фиксируется по пути к нему недалеко от села Маяки. Простоять там придется больше часа, что необходимо учитывать путешественникам, планируя путешествие. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока свободен. По дороге к КПП в Рени, по данным картографического сервиса, также очередей нет.

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Пробки возле Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" время от времени фиксируются пробки из-за проведения дорожных работ. У канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучек пока также не наблюдается. Однако у пограничного села Сафьяны уже образовалась очередь автомобилей, поэтому этот населенный пункт лучше объезжать.

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Пробка возле села Сафьяны. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса КПП Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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