Нові правила в’їзду до Румунії для авто з України 2025

Автівки в черзі на проходження митного контролю. Фото ілюстративне: porom.org

На кордоні з Румунією українським водіям стало складніше — сусідня країна запровадила нові правила перетину. Тепер без сертифіката технічного стану автомобіля про в’їзд можна забути. Прикордонники мають право повернути водія назад, навіть якщо з іншими документами все гаразд.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду авто на кордоні

Сертифікат техогляду — це офіційний документ, який підтверджує, що авто справне, не має критичних пошкоджень, і відповідає вимогам безпеки та екології. Його можна отримати лише після перевірки автомобіля на сертифікованій СТО. Без цієї довідки поїздка до Румунії може завершитися вже на пункті пропуску.

Крім техогляду, для в’їзду на територію Румунії українським водіям потрібні такі документи:

біометричний закордонний паспорт або паспорт із чинною візою;

міжнародне водійське посвідчення;

технічний паспорт на автомобіль;

"Зелена карта" — страховка, яка діє за межами України;

довіреність, якщо водій не є власником авто;

сертифікат технічного стану (нове обов’язкове правило).

Варто памʼятати, що румунські прикордонники також ретельно перевіряють багаж. Категорично заборонено ввозити:

наркотичні речовини, зброю, боєприпаси й вибухівку;

продукти без заводського пакування (м’ясо, молоко, сир тощо);

великі суми готівки — понад 10 000 євро без письмової декларації;

значну кількість алкоголю та сигарет — лише в дозволених нормах.

Водіям радять ще перед поїздкою впевнитися, що вони мають усі необхідні документи. Інакше доведеться витратити час, пальне, а головне — нерви, бо машину можуть просто не пустити за кордон. Особливо уважно варто поставитися до наявності сертифіката техогляду, адже це нова вимога, про яку знають ще не всі.

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