Новые правила въезда в Румынию для авто из Украины 2025 года

Машины в очереди на прохождение таможенного контроля. Фото иллюстративное: porom.org

На границе с Румынией украинским водителям стало сложнее — соседняя страна ввела новые правила пересечения. Теперь без сертификата технического состояния автомобиля о въезде можно забыть. Пограничники имеют право вернуть водителя обратно, даже если с другими документами все в порядке.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра авто на границе

Сертификат техосмотра — это официальный документ, который подтверждает, что авто исправно, не имеет критических повреждений, и соответствует требованиям безопасности и экологии. Его можно получить только после проверки автомобиля на сертифицированной СТО. Без этой справки поездка в Румынию может завершиться уже на пункте пропуска.

Кроме техосмотра, для въезда на территорию Румынии украинским водителям нужны следующие документы:

биометрический загранпаспорт или паспорт с действующей визой;

международное водительское удостоверение;

технический паспорт на автомобиль;

"Зеленая карта" — страховка, которая действует за пределами Украины;

доверенность, если водитель не является владельцем авто;

сертификат технического состояния (новое обязательное правило).

Стоит помнить, что румынские пограничники также тщательно проверяют багаж. Категорически запрещено ввозить:

наркотические вещества, оружие, боеприпасы и взрывчатку;

продукты без заводской упаковки (мясо, молоко, сыр и т.д.);

крупные суммы наличности — более 10 000 евро без письменной декларации;

значительное количество алкоголя и сигарет — только в разрешенных нормах.

Водителям советуют еще перед поездкой убедиться, что они имеют все необходимые документы. Иначе придется потратить время, топливо, а главное — нервы, потому что машину могут просто не пустить за границу. Особенно внимательно стоит отнестись к наличию сертификата техосмотра, ведь это новое требование, о котором знают еще не все.

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