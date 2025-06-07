Новые правила въезда в Румынию для авто из Украины 2025 года

На границе с Румынией могут разворачивать украинцев — что требуют
На границе с Румынией украинским водителям стало сложнее — соседняя страна ввела новые правила пересечения. Теперь без сертификата технического состояния автомобиля о въезде можно забыть. Пограничники имеют право вернуть водителя обратно, даже если с другими документами все в порядке.
Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.
Сертификат техосмотра авто на границе
Сертификат техосмотра — это официальный документ, который подтверждает, что авто исправно, не имеет критических повреждений, и соответствует требованиям безопасности и экологии. Его можно получить только после проверки автомобиля на сертифицированной СТО. Без этой справки поездка в Румынию может завершиться уже на пункте пропуска.
Кроме техосмотра, для въезда на территорию Румынии украинским водителям нужны следующие документы:
- биометрический загранпаспорт или паспорт с действующей визой;
- международное водительское удостоверение;
- технический паспорт на автомобиль;
- "Зеленая карта" — страховка, которая действует за пределами Украины;
- доверенность, если водитель не является владельцем авто;
- сертификат технического состояния (новое обязательное правило).
Стоит помнить, что румынские пограничники также тщательно проверяют багаж. Категорически запрещено ввозить:
- наркотические вещества, оружие, боеприпасы и взрывчатку;
- продукты без заводской упаковки (мясо, молоко, сыр и т.д.);
- крупные суммы наличности — более 10 000 евро без письменной декларации;
- значительное количество алкоголя и сигарет — только в разрешенных нормах.
Водителям советуют еще перед поездкой убедиться, что они имеют все необходимые документы. Иначе придется потратить время, топливо, а главное — нервы, потому что машину могут просто не пустить за границу. Особенно внимательно стоит отнестись к наличию сертификата техосмотра, ведь это новое требование, о котором знают еще не все.
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