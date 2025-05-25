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Молдова розвертає авто на кордоні — який документ вимагають

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Дата публікації: 25 травня 2025 18:38
Правила в’їзду до Молдови для авто з України
Автівки на кордоні. Фото ілюстративне: mahala

Молдова посилила правила в’їзду для водіїв з України. Тепер на кордоні обов’язково потрібно мати сертифікат техогляду. Без нього машину можуть не впустити, навіть якщо є всі інші документи. Нові вимоги стосуються всіх транспортних засобів — від легковиків до вантажівок.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

Де видають сертифікат техогляду авто

Цей документ видається лише на сертифікованих СТО після повної перевірки транспортного засобу. Якщо його немає — прикордонники можуть відмовити у в’їзді. Сертифікат підтверджує, що авто справне, не має серйозних несправностей і відповідає екологічним стандартам.

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Нові вимоги поширюються на всі авто — легкові, мікроавтобуси, вантажівки та автобуси.

Що потрібно мати на кордоні з Молдовою

  • закордонний паспорт (біометричний або з візою);
  • водійське посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • страховий поліс "Зелена карта";
  • сертифікат техогляду;
  • віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.

Крім того, є митні обмеження. До Молдови не можна ввозити:

  • наркотики, зброю, вибухівку, хімікати;
  • продукти тваринного походження без фабричної упаковки;
  • саджанці, насіння, ґрунт.

У разі порушення — товар можуть вилучити, а в’їзд заборонити.

Пункти пропуску на Одещині

Наразі на Одещині функціонує дев'ять пунктів пропуску до сусідніх країн. Вісім з них, на кордоні з Молдовою.

  • Орлівка — Ісакча 
  • Маяки — Удобне — Паланка 
  • Старокозаче — Тудора 
  • Серпневе 1 — Басараб’яска
  • Малоярославець 1 — Чадир-Лунга
  • Нові Трояни — Чадир-Лунга
  • Табаки — Мирне
  • Виноградівка — Вулканешти
  • Рені — Джурджулешть

Нагадаємо, ми писали, які речі не можна перевозити під час перетину кордону. Також повідомляли про голландця, який на велосипеді незаконно хотів потрапити в Україну

Одеса Молдова кордон Одеська область Новини Одеси техогляд
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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