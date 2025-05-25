Правила в’їзду до Молдови для авто з України

Автівки на кордоні. Фото ілюстративне: mahala

Молдова посилила правила в’їзду для водіїв з України. Тепер на кордоні обов’язково потрібно мати сертифікат техогляду. Без нього машину можуть не впустити, навіть якщо є всі інші документи. Нові вимоги стосуються всіх транспортних засобів — від легковиків до вантажівок.



Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

Де видають сертифікат техогляду авто

Цей документ видається лише на сертифікованих СТО після повної перевірки транспортного засобу. Якщо його немає — прикордонники можуть відмовити у в’їзді. Сертифікат підтверджує, що авто справне, не має серйозних несправностей і відповідає екологічним стандартам.

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Нові вимоги поширюються на всі авто — легкові, мікроавтобуси, вантажівки та автобуси.

Що потрібно мати на кордоні з Молдовою

закордонний паспорт (біометричний або з візою);

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

страховий поліс "Зелена карта";

сертифікат техогляду;

віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.

Крім того, є митні обмеження. До Молдови не можна ввозити:

наркотики, зброю, вибухівку, хімікати;

продукти тваринного походження без фабричної упаковки;

саджанці, насіння, ґрунт.

У разі порушення — товар можуть вилучити, а в’їзд заборонити.

Пункти пропуску на Одещині

Наразі на Одещині функціонує дев'ять пунктів пропуску до сусідніх країн. Вісім з них, на кордоні з Молдовою.

Орлівка — Ісакча

Маяки — Удобне — Паланка

Старокозаче — Тудора

Серпневе 1 — Басараб’яска

Малоярославець 1 — Чадир-Лунга

Нові Трояни — Чадир-Лунга

Табаки — Мирне

Виноградівка — Вулканешти

Рені — Джурджулешть

Нагадаємо, ми писали, які речі не можна перевозити під час перетину кордону. Також повідомляли про голландця, який на велосипеді незаконно хотів потрапити в Україну.