Правила въезда в Молдову для авто из Украины

Машины на границе. Фото иллюстративное: mahala

Молдова ужесточила правила въезда для водителей из Украины. Теперь на границе обязательно нужно иметь сертификат техосмотра. Без него машину могут не впустить, даже если есть все остальные документы. Новые требования касаются всех транспортных средств — от легковушек до грузовиков.



Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

Где выдают сертификат техосмотра авто

Этот документ выдается только на сертифицированных СТО после полной проверки транспортного средства. Если его нет — пограничники могут отказать во въезде. Сертификат подтверждает, что авто исправно, не имеет серьезных неисправностей и соответствует экологическим стандартам.

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Новые требования распространяются на все авто — легковые, микроавтобусы, грузовики и автобусы.

Что нужно иметь на границе с Молдовой

загранпаспорт (биометрический или с визой);

водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

страховой полис "Зеленая карта";

сертификат техосмотра;

виньетку — подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.

Кроме того, есть таможенные ограничения. В Молдову нельзя ввозить:

наркотики, оружие, взрывчатку, химикаты;

продукты животного происхождения без фабричной упаковки;

саженцы, семена, грунт.

В случае нарушения — товар могут изъять, а въезд запретить.

Пункты пропуска в Одесской области

Сейчас в Одесской области функционирует девять пунктов пропуска в соседние страны. Восемь из них, на границе с Молдовой.

Орловка — Исакча

Маяки — Удобное — Паланка

Староказачье — Тудора

Августовское 1 — Басарабяска

Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга

Новые Трояны — Чадыр-Лунга

Табаки — Мирное

Виноградовка — Вулканешты

Рени — Джурджулешть

Напомним, мы писали, какие вещи нельзя перевозить при пересечении границы. Также сообщали о голландце, который на велосипеде незаконно хотел попасть в Украину.