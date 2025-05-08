Задержание фигурантов. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Одесской области пограничники задержали браконьеров с уловом на полтора миллиона гривен. У горе-рыбаков изъяли сети с биоресурсами и открыли на них уголовное дело.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, на озере Катлабух двое жителей приграничья на моторных лодках осуществляли незаконный вылов биоресурсов с помощью лесковой сети. Браконьеры выловили около 780 рыбин различных видов, среди которых лещ, карась, сазан, толстолоб, судак, щука, белый амур, жерех, чехонь. Однако правоохранители поймали их с поличным и изъяли орудия лова и весь улов. Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 1,5 млн. грн.

Изъятая рыба. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Фигурант в лодке, фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ст. 249 УКУ (Незаконное занятие рыбным промыслом). Согласно санкции статьи, им грозит до 2 лет ограничения свободы. Также на них составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 202 КУоАП (Нарушение пограничного режима). За это придется заплатить от 170 до 340 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые перевозили уклонистов в Молдову. А также о задержании иностранцев-браконьеров.