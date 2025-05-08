Затримання фігурантів. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Одещині прикордонники затримали браконьєрів з уловом на півтора мільйона гривень. В горе-рибалок вилучили сітки з біоресурсами та відкрили на них кримінальну справу.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними слідства, на озері Катлабух двоє жителів прикордоння на моторних човнах здійснювали незаконний вилов біоресурсів за допомогою ліскової сітки. Браконьєри виловили близько 780 рибин різних видів, серед яких лящ, карась, сазан, товстолоб, судак, щука, білий амур, жерех, чехонь. Однак правоохоронці піймали їх на гарячому та вилучили знаряддя лову і весь улов. Загальна сума завданих державі збитків склала понад 1,5 млн. грн.

Вилучена риба. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Фігурант у лодці. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ст. 249 ККУ (Незаконне зайняття рибним промислом). Згідно з санкцією статті, їм загрожує до 2 років обмеження волі. Також на осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 202 КУпАП (Порушення прикордонного режиму). За це доведеться сплатити від 170 до 340 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які перевозили ухилянтів у Молдову. А також про затримання іноземців-браконьєрів.