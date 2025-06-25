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Головна Одеса На межі екологічної кризи — на Одещині висихає озеро

На межі екологічної кризи — на Одещині висихає озеро

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Дата публікації: 25 червня 2025 09:20
Озеро Катлабух на Одещині висихає - підприємці можуть втратити врожай
Озеро Катлабух. Фото: Енциклопедія сучасної України
Ключові моменти Катлабух на межі висихання Яке рішення

Озеро Катлабух, що живить більше 30 аграрних підприємств півдня Одещини, опинилось на межі висихання. Сьогодні ця водойма заповнена лише на 57%, що найближчим часом загрожує екологічною кризою.

Про це повідомляє Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР).

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Катлабух на межі висихання

Організація водокористувачів, яка об’єднує фермерські господарства та комунальні підприємства у басейні озера Катлабух звернулися до влади з проханням запобігти висиханню цієї водойми. Рідина з неї використовується на побутові та сільськогосподарські потреби, а альтернативного джерела місцеве населення немає. 

На сьогодні під загрозою залишитись без джерела води знаходяться 15 тисяч жителів  Ізмаїльського району. Крім того, понад 8500 гектарів сільськогосподарських угідь можуть втратити свій врожай. Серед них — 2000 га ранніх зернових та 6000 га кукурудзи, соняшника, бобових і овочів. 

Яке рішення

Згідно з правилами експлуатації водосховища, підкачку води необхідно здійснювати щорічно. Однак цього літа такі заходи поки не були вжиті, що призвело до кризової ситуації.

"На жаль, гроші на наповнення озера досі не знайдені, хоча Законом України про Державний бюджет на 2025 рік Держрибагентству виділено 84 млн грн на купівлю електроенергії для забезпечення роботи насосних станцій",— йдеться у повідомленні Всеукраїнської аграрної ради.

За попередніми розрахунками, для заповнення озера Катлабух потрібно витратити близько 43,4 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про лиман на Одещині, який перетворюється на солону червону водойму. А також про топ-3 озера для ідеального літнього відпочинку.

Одеса Одеська область фермери Новини Одеси озеро
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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