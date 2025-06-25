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Главная Одесса На грани экологического кризиса — на Одесчине высыхает озеро

На грани экологического кризиса — на Одесчине высыхает озеро

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Дата публикации 25 июня 2025 09:20
Озеро Катлабух в Одесской области высыхает - предприниматели могут потерять урожай
Озеро Катлабух. Фото: Энциклопедия современной Украины
Ключові моменти Катлабух на грани высыхания Какое решение

Озеро Катлабух, питающее более 30 аграрных предприятий юга Одесской области, оказалось на грани высыхания. Сегодня этот водоем заполнен лишь на 57%, что в ближайшее время грозит экологическим кризисом.

Об этом сообщает Всеукраинская аграрная рада (ВАР).

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Катлабух на грани высыхания

Организация водопользователей, которая объединяет фермерские хозяйства и коммунальные предприятия в бассейне озера Катлабух обратились к властям с просьбой предотвратить высыхание этого водоема. Жидкость из него используется на бытовые и сельскохозяйственные нужды, а альтернативного источника местное население не имеет.

На сегодня под угрозой остаться без источника воды находятся 15 тысяч жителей Измаильского района. Кроме того, более 8500 гектаров сельскохозяйственных угодий могут потерять свой урожай. Среди них — 2000 га ранних зерновых и 6000 га кукурузы, подсолнечника, бобовых и овощей.

Какое решение

Согласно правилам эксплуатации водохранилища, подкачку воды необходимо осуществлять ежегодно. Однако этим летом такие меры пока не были приняты, что привело к кризисной ситуации.

"К сожалению, деньги на наполнение озера до сих пор не найдены, хотя Законом Украины о Государственном бюджете на 2025 год Госрыбагентству выделено 84 млн грн на покупку электроэнергии для обеспечения работы насосных станций",— говорится в сообщении Всеукраинской аграрной рады.

По предварительным расчетам, для заполнения озера Катлабух нужно потратить около 43,4 млн грн.

Напомним, недавно мы писали о лимане в Одесской области, который превращается в соленый красный водоем. А также о топ-3 озера для идеального летнего отдыха.

Одесса Одесская область фермеры Новости Одессы озеро
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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