Море викинуло крабів на берег Тузлівських лиманів — причини

Краби, яких винесло з моря. Фото: кадр з відео

На узбережжі Чорного моря в Нацпарку "Тузлівські лимани" — рідкісне явище. Морські хвилі винесли на пісок десятки тисяч крабів-плавунців. Серед них — чимало самиць з ікрою.

Про це у своєму Facebook розповів еколог Іван Русєв.

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Хвилі винесли крабів

За його словами, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" море викинуло на берег масу крабів-плавунців (Portunus pelagicus). Еколог пояснює, що це сталося внаслідок виносу холодної води з глибини — явища, яке фахівці називають апвелінгом.

Частину крабів врятували

Серед викинутих особин багато було з ікрою. Співробітники парку та небайдужі місцеві жителі намагалися врятувати якомога більше живих крабів — повертали їх назад у воду.

Таке явище трапляється нечасто. За словами науковця, воно пов'язане зі змінами температури води й вітровими потоками, які піднімають холодні глибинні шари до поверхні. Саме ця маса води і "вимила" крабів на берег.

Що відомо про крабів-плавунців

Ці краби чудові плавці. Їхня четверта пара ніг пристосована до води й нагадує весла. Зазвичай вони мешкають на глибинах сотнями, а то й тисячами.

Нагадаємо, на Одещині майже повністю висох Магалевський лиман. Також ми писали, що Куяльницький лиман перетворився на рожево-малинове диво.