Море выбросило крабов на берег Тузловских лиманов - причины

Тысячи крабов вынесло на берег Тузловских лиманов на Одесчине
На побережье Черного моря в Нацпарке "Тузловские лиманы" — редкое явление. Морские волны вынесли на песок десятки тысяч крабов-плавунцов. Среди них — немало самок с икрой.
Об этом в своем Facebook рассказал эколог Иван Русев.
Волны вынесли крабов
По его словам, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" море выбросило на берег массу крабов-плавунцов (Portunus pelagicus). Эколог объясняет, что это произошло в результате выноса холодной воды из глубины — явления, которое специалисты называют апвелингом.
Часть крабов спасли
Среди выброшенных особей много было с икрой. Сотрудники парка и неравнодушные местные жители пытались спасти как можно больше живых крабов — возвращали их обратно в воду.
Такое явление случается нечасто. По словам ученого, оно связано с изменениями температуры воды и ветровыми потоками, которые поднимают холодные глубинные слои к поверхности. Именно эта масса воды и "вымыла" крабов на берег.
Что известно о крабах-плавунцах
Эти крабы замечательные пловцы. Их четвертая пара ног приспособлена к воде и напоминает весла. Обычно они живут на глубинах сотнями, а то и тысячами.
Напомним, в Одесской области почти полностью высох Магалевский лиман. Также мы писали, что Куяльницкий лиман превратился в розово-малиновое чудо.
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