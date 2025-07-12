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Главная Одесса Тысячи крабов вынесло на берег Тузловских лиманов на Одесчине

Тысячи крабов вынесло на берег Тузловских лиманов на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 11:38
Море выбросило крабов на берег Тузловских лиманов - причины
Крабы, которых вынесло из моря. Фото: кадр из видео

На побережье Черного моря в Нацпарке "Тузловские лиманы" — редкое явление. Морские волны вынесли на песок десятки тысяч крабов-плавунцов. Среди них — немало самок с икрой.

Об этом в своем Facebook рассказал эколог Иван Русев.

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Волны вынесли крабов

По его словам, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" море выбросило на берег массу крабов-плавунцов (Portunus pelagicus). Эколог объясняет, что это произошло в результате выноса холодной воды из глубины — явления, которое специалисты называют апвелингом.

Часть крабов спасли

Среди выброшенных особей много было с икрой. Сотрудники парка и неравнодушные местные жители пытались спасти как можно больше живых крабов — возвращали их обратно в воду.

Такое явление случается нечасто. По словам ученого, оно связано с изменениями температуры воды и ветровыми потоками, которые поднимают холодные глубинные слои к поверхности. Именно эта масса воды и "вымыла" крабов на берег.

Что известно о крабах-плавунцах

Эти крабы замечательные пловцы. Их четвертая пара ног приспособлена к воде и напоминает весла. Обычно они живут на глубинах сотнями, а то и тысячами.

Напомним, в Одесской области почти полностью высох Магалевский лиман. Также мы писали, что Куяльницкий лиман превратился в розово-малиновое чудо.

Одесса Черное море природа Одесская область Новости Одессы экология
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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