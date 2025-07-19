Отруйні риби у Чорному морі — що відомо про морського дракона

Чорне море в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Попри всі екологічні виклики, які переживає Чорне море, життя у ньому продовжує розвиватися. Один із прикладів адаптації природи до нових умов — це частіша поява морського дракона. Йдеться не про вигадану істоту, а про реального представника місцевої іхтіофауни, який десятки років майже не траплявся в уловах. Нині ж цей рідкісний, проте автохтонний вид, знову з’являється в певній кількості.

Наскільки небезпечний цей вид риби та які ще морські мешканці з'явились у Чорному морі, журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським екологом Юрієм Квачем.

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Особливістю морського дракона є те, що він мешкає на піщано-мулистих ґрунтах, які раніше були звичним середовищем навколо мису Північного в Одесі та на Кароліно-Бугазі. Саме там його раніше ловили рибалки, іноді навіть на звичайну вудку. Сьогодні цей вид, можливо, повертає свої позиції завдяки змінам екологічного балансу. Однак, як наголошують фахівці, морський дракон хоч і цікавий, але несе певну небезпеку.

"У дракончика є токсичні залози, як у багатьох риб. Якщо його випадково схопити рукою, можна отримати болісне поранення. Якщо це трапляється на глибині, може бути шок, і людина може потонути. Він зазвичай мешкає не біля берега, а далі, тож для дайверів це додаткова загроза", — застерігає еколог Юрій Квач.

Еколог Юрій Квач про види риб у Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Поряд із морським драконом екологи дедалі частіше фіксують ще одну небезпечну рибу — скорпену. Вона має токсичні шипи, які можуть завдати серйозної шкоди при необережному контакті. Хоча її поява у Чорному морі не новина, тепер вона стала значно численнішою.

"Скорпени стало значно більше після підриву Каховської ГЕС. Та не тільки її, з'явилася навіть так звана морська корова — ще один токсичний вид. Його можна ловити, смажити, вживати в їжу, але на зябрових кришках є шипи. Якщо ними поранитись, наслідки можуть бути схожими на укус оси — болісні або небезпечні, особливо для людей з алергією", — зазначив еколог.

Скорпена на дні моря. Фото: wikipedia

Проте спеціалісти наголошують: більшість небезпечних морських істот стають загрозою лише у випадку контакту. Тому найкраща стратегія — дотримуватись обережності, не ловити руками риб і не взаємодіяти з морськими мешканцями без потреби. Природа сама знаходить баланс, і втручання людини не завжди йде їй на користь.

"Я не бачу великої небезпеки. Але те, що ці риби з’явилися знову — це хороший знак. Раніше вона була дуже рідкісною, а зараз — частіша. Це означає, що якісь наші види адаптуються і виживають. І це саме наша фауна, а не чужорідна", — підкреслює еколог.

Експерт Юрій Квач про популяцію риб. Фото: Новини.LIVE

Інвазивні види в Чорному морі

Поряд із поверненням автохтонних видів, у Чорному морі фіксують і інвазивні організми — види, яких раніше тут не було. Один із таких — корейський кам’яний окунь, або окунь Шлегеля. Цей хижак родом із Далекого Сходу, сьогодні дедалі частіше потрапляє на вудки рибалок біля Одеси, Фонтанки та Чорноморська. Його поява — наслідок глобального потепління, зміни солоності води, а також техногенних впливів, таких як катастрофа на Каховській ГЕС.

"Це хижа риба, яка не властива нашим водам. Вона прийшла до нас зі сходу і щомісяця ми маємо нові випадки її появи. Якщо риба вже трапляється на вудки — це означає, що в морі її набагато більше. А точну кількість — ми не знаємо, бо не можемо проводити масові дослідження", — зазначає еколог.

Кам'яний окунь. Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Присутність такого виду — серйозна загроза для морської екосистеми, оскільки він витісняє місцевих мешканців і змінює харчовий ланцюг. Водночас, як підкреслюють експерти, це може стати й можливістю: якщо налагодити промисел таких риб, вдасться хоча б частково контролювати їхню чисельність.

"Це вже небезпека для нашої екосистеми. Але з іншого боку — це промисловий вид. Його комерційний вилов може бути засобом регуляції чисельності інвазивних риб. Ми можемо ловити їх, їсти й таким чином знижувати шкоду", — коментує експерт Юрій Квач.

Еколог Юрій Квач про небезпеку для екосистеми. Фото: Новини.LIVE

Ще одним інвазивним видом, який поступово освоює Чорне море, став американський блакитний краб. Він сягає 20–25 см у довжину і вже розмножується біля українського узбережжя. У Карибському басейні ця тварина — об’єкт промислу, і в майбутньому вона може стати джерелом прибутку і для українських рибалок.

"Щороку ми спостерігаємо все більше і більше блакитного краба біля нашого узбережжя. Минулого року ми вже знайшли самичку з ікрою. Це значить, що він не просто з’явився — він тут розмножується. І хоча поки що його недостатньо для повноцінного промислу, ми вже думаємо, як регулювати його чисельність і потенційно заробляти на ньому", — розповідає еколог.

Блакитний краб. Фото: Херсондержрибоохорона

Американський краб, попри свій розмір, менш небезпечний для людини, ніж місцеві кам’яні краби. Проте все одно варто бути обережним, особливо дітям. І найголовніше — не знищувати місцеву фауну.

"Ті краби, яких ми ловили біля Чорноморська, щипалися, але серйозної шкоди не завдали. Кам’яний краб, який мешкає в наших водах, може навіть відкусити палець. Я не рекомендую ловити крабів на узбережжі — по-перше, вони червонокнижні, тому хай живуть", — підсумовує фахівець.

Еколог Юрій Квач про кам'яних крабів. Фото: Новини.LIVE

Чорне море сьогодні — не лише про відпочинок, а й про екологічну уважність. Повернення рідкісних автохтонних видів, поява нових інвазивних мешканців та поступові зміни біорізноманіття свідчать: екосистема моря активно реагує на виклики, зокрема воєнного часу. Але у цій динаміці головне — не втратити баланс. Людське втручання має бути обережним і відповідальним, аби море не лише вижило, а й мало шанс відновитись.

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