Ядовитые рыбы в Черном море – что известно о морском драконе

Черное море в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все экологические вызовы, которые переживает Черное море, жизнь в нем продолжает развиваться. Один из примеров адаптации природы к новым условиям — это более частое появление морского дракона. Речь идет не о вымышленном существе, а о реальном представителе местной ихтиофауны, который десятки лет почти не попадался в уловах. Сейчас же этот редкий, но автохтонный вид, снова появляется в определенном количестве.

Насколько опасен этот вид рыбы и какие еще морские обитатели появились в Черном море, журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским экологом Юрием Квачем.

Реклама

Читайте также:

Виды рыб в Черном море

Особенностью морского дракона является то, что он живет на песчано-илистых почвах, которые ранее были привычной средой вокруг мыса Северного в Одессе и на Каролино-Бугазе. Именно там его раньше ловили рыбаки, иногда даже на обычную удочку. Сегодня этот вид, возможно, возвращает свои позиции благодаря изменениям экологического баланса. Однако как отмечают специалисты, морской дракон хоть и интересен, но несет определенную опасность.

"У дракончика есть токсичные железы, как у многих рыб. Если его случайно схватить рукой, можно получить болезненное ранение. Если это случается на глубине, может быть шок, и человек может утонуть. Он обычно живет не у берега, а дальше, поэтому для дайверов это дополнительная угроза", — предостерегает эколог Юрий Квач.

Эколог Юрий Квач о видах рыб в Черном море. Фото: Новини.LIVE

Наряду с морским драконом экологи все чаще фиксируют еще одну опасную рыбу — скорпену. Она имеет токсичные шипы, которые могут нанести серьезный вред при неосторожном контакте. Хотя ее появление в Черном море не новость, теперь она стала значительно многочисленнее.

"Скорпены стало значительно больше после подрыва Каховской ГЭС. И не только ее, появилась даже так называемая морская корова — еще один токсичный вид. Его можно ловить, жарить, употреблять в пищу, но на жаберных крышках есть шипы. Если ими пораниться, последствия могут быть похожими на укус осы — болезненные или опасные, особенно для людей с аллергией", — отметил эколог.

Скорпена на дне моря. Фото: wikipedia

Однако специалисты отмечают: большинство опасных морских существ становятся угрозой только в случае контакта. Поэтому лучшая стратегия — соблюдать осторожность, не ловить руками рыб и не взаимодействовать с морскими обитателями без надобности. Природа сама находит баланс, и вмешательство человека не всегда идет ей на пользу.

"Я не вижу большой опасности. Но то, что эти рыбы появились снова — это хороший знак. Раньше она была очень редкой, а сейчас — более частая. Это означает, что какие-то наши виды адаптируются и выживают. И это именно наша фауна, а не чужеродная", — подчеркивает эколог.

Эксперт Юрий Квач о популяции рыб. Фото: Новини.LIVE

Инвазивные виды в Черном море

Наряду с возвращением автохтонных видов, в Черном море фиксируют и инвазивные организмы — виды, которых раньше здесь не было. Один из таких — корейский каменный окунь, или окунь Шлегеля. Этот хищник родом с Дальнего Востока, сегодня все чаще попадает на удочки рыбаков возле Одессы, Фонтанки и Черноморска. Его появление — следствие глобального потепления, изменения солености воды, а также техногенных воздействий, таких как катастрофа на Каховской ГЭС.

"Это хищная рыба, которая несвойственна нашим водам. Она пришла к нам с востока, и ежемесячно мы имеем новые случаи ее появления. Если рыба уже попадается на удочки — это означает, что в море ее гораздо больше. А точное количество — мы не знаем, потому что не можем проводить массовые исследования", — отмечает эколог.

Каменный окунь. Фото: Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины

Присутствие такого вида — серьезная угроза для морской экосистемы, поскольку он вытесняет местных жителей и меняет пищевую цепь. В то же время, как подчеркивают эксперты, это может стать и возможностью: если наладить промысел таких рыб, удастся хотя бы частично контролировать их численность.

"Это уже опасность для нашей экосистемы. Но с другой стороны — это промысловый вид. Его коммерческий вылов может быть средством регуляции численности инвазивных рыб. Мы можем ловить их, есть и таким образом снижать вред", — комментирует эксперт Юрий Квач.

Эколог Юрий Квач об опасности для экосистемы. Фото: Новини.LIVE

Еще одним инвазивным видом, который постепенно осваивает Черное море, стал американский голубой краб. Он достигает 20-25 см в длину и уже размножается у украинского побережья. В Карибском бассейне это животное — объект промысла, и в будущем оно может стать источником прибыли и для украинских рыбаков.

"Каждый год мы наблюдаем все больше и больше голубого краба у нашего побережья. В прошлом году мы уже нашли самочку с икрой. Это значит, что он не просто появился — он здесь размножается. И хотя пока его недостаточно для полноценного промысла, мы уже думаем, как регулировать его численность и потенциально зарабатывать на нем", — рассказывает эколог.

Голубой краб. Фото: Херсонгосрыбоохрана

Американский краб, несмотря на свой размер, менее опасен для человека, чем местные каменные крабы. Однако все равно стоит быть осторожным, особенно детям. И самое главное — не уничтожать местную фауну.

"Те крабы, которых мы ловили возле Черноморска, щипались, но серьезного вреда не нанесли. Каменный краб, который обитает в наших водах, может даже откусить палец. Я не рекомендую ловить крабов на побережье — во-первых, они краснокнижные, поэтому пусть живут", — заключает специалист.

Эколог Юрий Квач о каменных крабах. Фото: Новини.LIVE

Черное море сегодня — не только об отдыхе, но и об экологической внимательности. Возвращение редких автохтонных видов, появление новых инвазивных жителей и постепенные изменения биоразнообразия свидетельствуют: экосистема моря активно реагирует на вызовы, в частности военного времени. Но в этой динамике главное — не потерять баланс. Человеческое вмешательство должно быть осторожным и ответственным, чтобы море не только выжило, но и имело шанс восстановиться.

Ранее мы писали, что российский мазут уже на берегах Одессы. А также о том, чем опасны военные мины в Черном море и куда они могут доплыть.