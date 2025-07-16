Розмінування Чорного моря - скільки років триватиме та куди пливуть міни

Обережно, міни. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Міни з Чорного моря можуть дістатися берегів Румунії, Болгарії та Туреччини. А на розмінування акваторії після війни можуть знадобитись десятиліття.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE.

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Міни кріпляться спеціальним тросом, аби вони не дрейфували, однак нерідко їх відриває штормами. Після цього вибохонебезпечні предмети пливуть узбережжям моря — від Миколївщини до Одещини. А далі вони можуть дістатися навіть берегів Румунії, Болгарії та Туреччини. Такі прецеденти вже були.

"Міна має мозитивну плавучість, тому вона починає дрейфувати. І дрейфує вона спочатку вздовж усього нашого узбережжя, від Миколаївщини до Одещини. А далі вже Румунія, Болгарія і навіть Босфор. І там їх бачили і знешкоджували", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що повне очищення акваторій Чорного та Азовського морів може тривати 3-5 років, а окремі роботи — навіть десятиліття.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу від мін на Миколаївщині. А також про тренування з розмінування моря на міжнародних навчаннях.