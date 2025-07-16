Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Міни з Одещини можуть допливати до берегів Румунії та Болгарії

Міни з Одещини можуть допливати до берегів Румунії та Болгарії

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 15:05
Розмінування Чорного моря - скільки років триватиме та куди пливуть міни
Обережно, міни. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Міни з Чорного моря можуть дістатися берегів Румунії, Болгарії та Туреччини. А на розмінування акваторії після війни можуть знадобитись десятиліття.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Міни на експорт

Міни кріпляться спеціальним тросом, аби вони не дрейфували, однак нерідко їх відриває штормами. Після цього вибохонебезпечні предмети пливуть узбережжям моря — від Миколївщини до Одещини. А далі вони можуть дістатися навіть берегів Румунії, Болгарії та Туреччини. Такі прецеденти вже були.

"Міна має мозитивну плавучість, тому вона починає дрейфувати. І дрейфує вона спочатку вздовж усього нашого узбережжя, від Миколаївщини до Одещини. А далі вже Румунія, Болгарія і навіть Босфор. І там їх бачили і знешкоджували", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що повне очищення акваторій Чорного та Азовського морів може тривати 3-5 років, а окремі роботи — навіть десятиліття.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу від мін на Миколаївщині. А також про тренування з розмінування моря на міжнародних навчаннях.

Одеса Чорне море Новини Одеси міни війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації