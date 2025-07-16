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Головна Одеса Смертельна небезпека — яку загрозу несуть неперевірені пляжі

Смертельна небезпека — яку загрозу несуть неперевірені пляжі

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 10:00
На пляжах Миколаївщини можуть бути будь-які міни - як вберегтися, розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук
Міна в морі. Фото ілюстративне: online.uа

Відпочинок на пляжах у прифронтових районах, зокрема на Миколаївщині, залишається вкрай небезпечним. Там можуть бути міни різного типу, а розмінувати узбережжя наразі не уявляється можливим.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE.

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На узбережжі Миколаївщини можуть бути будь-які вибухонебезпечні предмети, зокрема і міни. У разі знаходження чогось підозрілого, за нормами саперів, необхідно негайно відійти щонайменш на 1 кілометр.

"Одразу важливо зауважити, що сховатися у воді неможливо. Якщо вибух відбувається під водою і ви перебуваєте там, то травми будуть набагато важчими, ніж на відкритому повітрі, тому що вода не стискається. Помітили міну — треба негайно покидати територію. Це лінія бойового зіткнення, і мінна небезпека там постійна", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що розмінування акваторії наразі неможливе через загрозу для саперів і велику кількість мін різного типу, які могли потрапити туди після підриву Каховської ГЕС. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка зараз ситуація на Миколаївщині з обстрілами. А також про атаку на порти цього регіону.

Одеса Миколаївська область Новини Одеси міни Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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