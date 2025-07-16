На пляжах Николаевщины могут быть любые мины - как уберечься, рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук

Мина в море. Фото иллюстративное: online.ца

Отдых на пляжах в прифронтовых районах, в частности на Николаевщине, остается крайне опасным. Там могут быть мины различного типа, а разминировать побережье пока не представляется возможным.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире Ранок.LIVE.

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Заминированная Николаевщина

На побережье Николаевщины могут быть любые взрывоопасные предметы, в том числе и мины. В случае нахождения чего-то подозрительного, по нормам саперов, необходимо немедленно отойти минимум на 1 километр.

"Сразу важно отметить, что спрятаться в воде невозможно. Если взрыв происходит под водой и вы находитесь там, то травмы будут гораздо тяжелее, чем на открытом воздухе, потому что вода не сжимается. Заметили мину — надо немедленно покидать территорию. Это линия боевого соприкосновения, и минная опасность там постоянная", — говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что разминирование акватории пока невозможно из-за угрозы для саперов и большого количества мин различного типа, которые могли попасть туда после подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, недавно мы писали о том, какая сейчас ситуация на Николаевщине с обстрелами. А также об атаке на порты этого региона.