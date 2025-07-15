Атаки на Николаевскую область - Ким рассказал о пострадавшем

Дроны в небе. Фото иллюстративное: Укринформ

РФ продолжает осуществлять обстрелы Николаевщины. Только за ночь и утро было сбито не менее 18 шахедов и 1 ракета, однако обломки вражеских средств поражения упали на объект критической инфраструктуры — есть раненый.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире День.LIVE.

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РФ атаковала Вознесенский и Первомайский районы Николаевщины дронами и одной ракетой, которую удалось сбить. Ее обломки упали на объект критической инфраструктуры. Кроме того, в результате обстрелов пострадал мужчина 69 лет. Также по словам Виталия Кима, россияне устраивают "сафари на людей" осуществляя атаки с Кинбургской косы.

"Что касается сафари на людей — они пытаются это делать с Кинбургской косы. То есть у нас лучше ситуация с точки зрения географической, до нас больше расстояние, поэтому им труднее это делать, чем в Херсоне. Но наши Силы обороны дают отпор", — говорит Виталий Ким.

Виталий Ким также добавил, что россияне постоянно обстреливают дороги региона, не заботясь о том, какая перед ними цель — военная или гражданская.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Николаеве был слышен взрыв. А также об атаке на областной центр 6 июля.