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Главная Одесса Ночная атака на Николаев — повреждены порт и базы отдыха

Ночная атака на Николаев — повреждены порт и базы отдыха

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 09:37
Атака дронов на Николаев 6 июля — повреждение порта и баз
Ночные взрывы в Николаеве. Фото иллюстративное: dialog.ua

В ночь на 6 июля российские дроны Shahed атаковали Николаев и окружающие громады. Под ударом оказалась портовая инфраструктура города и жилые районы.

Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот из Telegram

Обстрел Николаева: последствия

По его словам, главной целью стал порт города — в результате удара разрушены складские здания и повреждены электросети.

Также пострадала Коблевская громада, в частности село Рыбаковка. Здесь зафиксировано повреждение 13 частных домов, магазинов, баз отдыха, а также отделения "Укрпочты". На одной из баз вспыхнула столовая, а также сухая трава — спасатели быстро потушили огонь.

Повреждение электролиний на Николаевщине

Из-за повреждения электролиний без света остались 531 домохозяйство. Противовоздушная оборона отрабатывала по вражеским целям — сбито 26 дронов. По предварительным данным, жертв и раненых нет.

Напомним, российские войска совершили атаку на Запорожье, повреждения получили складские помещения, фермерская техника и здания местных предприятий, есть раненая женщина. Также мы писали, что из-за атаки дронов есть трое пострадавших на Киевщине.

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Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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