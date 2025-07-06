Атака дронів на Миколаїв 6 липня — пошкодження порту та баз

Нічні вибухи в Миколаєві. Фото ілюстративне: dialog.ua

У ніч проти 6 липня російські дрони Shahed атакували Миколаїв та навколишні громади. Під ударом опинилася портова інфраструктура міста та житлові райони.

Про це у неділю, 6 липня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Обстріл Миколаєва: наслідки

За його словами, головною ціллю став порт міста — внаслідок удару зруйновано складські будівлі та пошкоджено електромережі.

Також постраждала Коблівська громада, зокрема село Рибаківка. Тут зафіксовано пошкодження 13 приватних будинків, магазинів, баз відпочинку, а також відділення "Укрпошти". На одній із баз спалахнула їдальня, а також суха трава — рятувальники швидко загасили вогонь.

Пошкодження електроліній на Миколаївщині

Через пошкодження електроліній без світла залишилися 531 домогосподарство. Протиповітряна оборона відпрацьовувала по ворожих цілях — збито 26 дронів. За попередніми даними, жертв і поранених немає.

Нагадаємо, російські війська здійснили атаку на Запоріжжя, пошкоджень зазнали складські приміщення, фермерська техніка та будівлі місцевих підприємств, є поранена жінка. Також ми писали, що через атаку дронів є троє постраждалих на Київщині.