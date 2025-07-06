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Главная Одесса Удар дронами по Николаеву — есть пострадавшие и разрушения

Удар дронами по Николаеву — есть пострадавшие и разрушения

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 11:51
Последствия атаки шахедами на Николаев - есть пострадавшие и разрушения
Последствия атаки дронами на Николаев. Фото: Николаевская областная военная администрация

Утром 6 июля российские дроны-камикадзе атаковали Николаев. В результате удара пострадали два человека, повреждены десятки объектов. На месте работают экстренные службы и ликвидируют последствия.

Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Последствия атаки на Николаев

По его информации, в субботу утром, с 09:23 до 09:40, Николаев оказался под атакой вражеских дронов типа "Shahed 131/136". Россияне применили БпЛА против гражданской инфраструктуры.

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В результате удара пострадали два человека. 31-летнюю женщину госпитализировали, ее состояние — средней тяжести. 35-летнему мужчине помощь оказали на месте, его жизни ничего не угрожает.

Предварительно известно о повреждении десяти жилых домов, одного заведения питания и помещения банка. Взрывной волной выбило окна и повредило фасады. Коммунальные службы уже начали работы по восстановлению.

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Пожары после попадания

По информации николаевских спасателей, в результате падения дронов и их обломков в частном секторе города возникли два пожара. Горел нежилой двухэтажный дом и кровля другого. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Удар дронами по Миколаєву — є постраждалі й руйнування - фото 1
Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС Николаевщины
Удар дронами по Миколаєву — є постраждалі й руйнування - фото 2
Пожарная машина на месте возгорания жилого дома. Фото: ГСЧС Николаевской области
Удар дронами по Миколаєву — є постраждалі й руйнування - фото 3
Медики оказывают помощь пострадавшему мужчине. Фото: ГСЧС Николаевской области

Напомним, ночью россияне атаковали порт и жилые районы Николаева. Также сегодня РФ ударила по ТЦК и жилому дому в Кременчуге.

Николаев Николаевская область Новости Одессы дроны атака пострадавшие
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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