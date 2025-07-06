Наслідки атаки шахедами на Миколаїв — є постраждалі та руйнування

Наслідки атаки дронами на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна військова адміністрація

Вранці 6 липня російські дрони-камікадзе атакували Миколаїв. Унаслідок удару постраждали двоє людей, пошкоджено десятки об'єктів. На місці працюють екстрені служби та ліквідовують наслідки.

Про це у неділю, 6 липня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Наслідки атаки на Миколаїв

За його інформацією, у суботу зранку, з 09:23 до 09:40, Миколаїв опинився під атакою ворожих дронів типу "Shahed 131/136". Росіяни застосували БпЛА проти цивільної інфраструктури.

Внаслідок удару постраждали двоє людей. 31-річну жінку госпіталізували, її стан — середньої тяжкості. 35-річному чоловіку допомогу надали на місці, його життю нічого не загрожує.

Попередньо відомо про пошкодження десяти житлових будинків, одного закладу харчування та приміщення банку. Вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило фасади. Комунальні служби вже розпочали роботи з відновлення.

Пожежі після влучання

За інформацією миколаївських рятувальників, внаслідок падіння дронів та їх уламків у приватному секторі міста виникли дві пожежі. Горів нежитловий двоповерховий будинок та покрівля іншого. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежна машина на місці займання житлового будинку. Фото: ДСНС Миколаївщини

Медики надають допомогу постраждалому чоловіку. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, уночі росіяни атакували порт та житлові райони Миколаєва. Також сьогодні РФ вдарила по ТЦК та житловому будинку у Кременчуці.