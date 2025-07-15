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Главная Одесса В Николаеве прогремели взрывы — что известно

В Николаеве прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 10:45
Взрывы в Николаеве - что известно
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: sud.ua

Только что в Николаеве прогремели взрывы. Сообщается об атаке "Шахедов" на город. Местным жителям советуют оставаться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрыв в Николаеве

Около 9:47 в Николаеве объявили воздушную тревогу. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о вражеском "Шахеде", который подлетает к городу. Уже через несколько минут местные жители услышали мощный взрыв.

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Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот поста Виталия Кима

Бомбоубежища в Николаеве

Увидеть полный перечень убежищ в Николаеве можно с помощью онлайн-карты. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Напомним, недавно мы писали о последствиях очередного обстрела Одессы. А также об убытках от атак на наш город.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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