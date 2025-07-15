Взрывы в Николаеве - что известно

В Николаеве прогремели взрывы — что известно
Только что в Николаеве прогремели взрывы. Сообщается об атаке "Шахедов" на город. Местным жителям советуют оставаться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрыв в Николаеве
Около 9:47 в Николаеве объявили воздушную тревогу. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о вражеском "Шахеде", который подлетает к городу. Уже через несколько минут местные жители услышали мощный взрыв.
Бомбоубежища в Николаеве
Увидеть полный перечень убежищ в Николаеве можно с помощью онлайн-карты. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Напомним, недавно мы писали о последствиях очередного обстрела Одессы. А также об убытках от атак на наш город.
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