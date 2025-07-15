Вибухи у Миколаєві - що відомо

У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо
Щойно у Миколаєві пролунали вибухи. Повідомляється про атаку шахедів на місто. Місцевим мешканцям радять залишатися в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибух у Миколаєві
Близько 9:47 у Миколаєві оглосили повітряну тривогу. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про ворожий шахед, який підлітає до міста. Вже через декілька хвилин місцеві мешканці почули потужний вибух.
Бомбосховища у Миколаєві
Побачити повний перелік сховищ у Миколаєві можна за допомогою онлайн-мапи. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки чергового обстрілу Одеси. А також про збитки від атак на наше місто.
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