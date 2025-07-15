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Головна Одеса У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо

У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 10:45
Вибухи у Миколаєві - що відомо
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: sud.ua

Щойно у Миколаєві пролунали вибухи. Повідомляється про атаку шахедів на місто. Місцевим мешканцям радять залишатися в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибух у Миколаєві

Близько 9:47 у Миколаєві оглосили повітряну тривогу. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про ворожий шахед, який підлітає до міста. Вже через декілька хвилин місцеві мешканці почули потужний вибух.

У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Повідомлення Віталія Кіма. Фото: скриншот посту Віталія Кіма

Бомбосховища у Миколаєві

Побачити повний перелік сховищ у Миколаєві можна за допомогою онлайн-мапи. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки чергового обстрілу Одеси. А також про збитки від атак на наше місто.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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