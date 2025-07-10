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Главная Одесса Каждый обстрел Одессы наносит ущерб на 100 миллионов, — Труханов

Каждый обстрел Одессы наносит ущерб на 100 миллионов, — Труханов

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 17:20
Каждый обстрел Одессы приносит убытков на 100 миллионов гривен,- Труханов
Одесса после обстрела после обстрела. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После каждого обстрела в Одессе нужно почти 100 миллионов на восстановление домов, что является серьезной финансовой нагрузкой на бюджет. Из-за атак горсовету приходится почти каждую сессию выделять средства на проведение ремонтных работ.

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов во время конференции по восстановлению Украины в Риме сообщил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Убытки от обстрелов

Геннадий Труханов говорит, что за последние две недели в городе были много попаданий по жилым многоквартирным домам, в основном в верхние этажи. Из-за этого почти на каждой сессии горсовета приходится выделять деньги — сначала на аварийные работы, а потом на реконструкцию разрушенных зданий.

"Примерно мы посчитали, что где-то 100 миллионов нам нужно, чтобы восстановить. Это одна ночь, одно попадание. Ситуация сложная, потому что мы должны разобрать здание, а потом его уже восстановить. Почти каждую сессию выделяем средства на проведение противоаварийных работ. А потом уже на реконструкцию этих зданий",— говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов добавил, что от обстрелов в основном страдает именно жилая инфраструктура Одессы.

Напомним, недавно мы писали о том, что сумма ущерба от атак РФ растет каждый день. А также о том, как Россия повредила атакой культурные памятники в Одессе.

Одесса Геннадий Труханов обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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