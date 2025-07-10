Прогноз погоди в Одесі і області на завтра, 11 липня - чи буде спека або дощ розповіли синоптики Гідрометцентру

Спека наступає — яка погода буде в Одесі завтра
Завтра, у п'ятницю, 11 липня, в Одесі і області буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Також мешканців регіону попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки через нарастаючу спеку.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, вдень — від +26 °C до +31 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
Крім того, по регіону завтра очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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