Прогноз погоды в Одессе и области на завтра, 11 июля - будет ли жара или дождь рассказали синоптики Гидрометцентра

Люди в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в пятницу, 11 июля, в Одессе и области будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Также жителей региона предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности из-за нарастающей жары.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +17...+19 °C, а днем потеплеет до +26...+28 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +14...+19 °C, днем — от +26 °C до +31 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Кроме того, по региону завтра ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения возгораний в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Пожарная опасность. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.