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Головна Одеса Кожен обстріл Одеси наносить збитків на 100 мільйонів, — Труханов

Кожен обстріл Одеси наносить збитків на 100 мільйонів, — Труханов

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 17:20
Кожен обстріл Одеси приносить збитків на 100 мільйонів гривень,- Труханов
Одеса після обстрілу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після кожного обстрілу в Одесі потрібно майже 100 мільйонів на відновлення будинків, що є серйозним фінансовим навантаженням на бюджет. Через атаки міськраді доводиться майже кожної сесії виділяти кошти на проведення ремонтних робіт.

Про це мер Одеси Геннадій Труханов під час конференції з відновлення України в Римі повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Збитки від обстрілів

Геннадій Труханов каже, що за останні два тижні у місті було чимало влучень по житлових багатоквартирних будинках, здебільше у верхні поверхи. Через це майже на кожній сесії міськради доводиться виділяти гроші — спочатку на аварійні роботи, а потім на реконструкцію зруйнованих будівель.

"Приблизно ми порахували, що десь 100 мільйонів нам потрібно, щоб відновити. Це одна ніч, дне влучання. Ситуація складна, тому що ми маємо розібрати будівлю, а потім її вже відновити. Майже кожної сесії виділяємо кошти на проведення протиаварійних робіт. А потім вже на реконструкцію цих будівель",— каже мер Одеси Геннадій Труханов.

Геннадій Труханов додав, що від обстрілів здебільше страждає саме житлова інфраструктура Одеси.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що сума збитків від атак РФ зростає кожного дня. А також про те, як Росія пошкодила атакою культурні пам'ятки в Одесі.

Одеса Геннадій Труханов обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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