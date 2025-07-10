Труханов розповів про збитки від російських обстрілів Одеси

Одеса після атаки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській міськраді кожного дня підраховує збитки від обстрілів РФ, однак суми постійно змінюються. Тому наразі складно уявити скільки буде коштувати відновлення міста після чисельних атак.

Про це мер Одеси Геннадій Труханов під час конференції з відновлення України в Римі повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Збитки від обстрілів

За словами Геннадія Труханова, значних руйнувань зазнала культурна спадщина Одеси — обстрілами було пошкоджено більше 170 пам'яток архітектури. Житлові будинки та інша інфраструктура міста також постійно зазнають пошкодження від атак, тому наразі неможливо точно підрахувати збитки, завдані російськими обстрілами.

"Ми кожного дня проводимо експертизу та рахуємо, скільки потрібно грошей на відновлення. Ми не можемо назвати точну суму, тому що кожного дня щось нове. Ворог руйнує мирні дома та багатоповерхівки",— каже Геннадій Труханов.

Геннадій Труханов таокж додав, що окрім відновлення інфраструктури, важливо подбати про людей, які залишилися без житла та забезпечити їм нормальні умови життя.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ пошкодила обстрілом культурні пам'ятки в Одесі. А також про зруйновані атакою спортзал та магазин в нашому місті.