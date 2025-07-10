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Главная Одесса Сумма ущерба от обстрелов Одессы растет с каждым днем

Сумма ущерба от обстрелов Одессы растет с каждым днем

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 15:35
Труханов рассказал об убытках от российских обстрелов Одессы
Одесса после атаки после атаки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском горсовете каждый день подсчитывают убытки от обстрелов РФ, однако суммы постоянно меняются. Поэтому пока сложно представить сколько будет стоить восстановление города после многочисленных атак.

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов во время конференции по восстановлению Украины в Риме сообщил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Убытки от обстрелов

По словам Геннадия Труханова, значительные разрушения понесло культурное наследие Одессы — обстрелами было повреждено более 170 памятников архитектуры. Жилые дома и другая инфраструктура города также постоянно подвергаются повреждениям от атак, поэтому пока невозможно точно подсчитать ущерб, нанесенный российскими обстрелами.

"Мы каждый день проводим экспертизу и считаем, сколько нужно денег на восстановление. Мы не можем назвать точную сумму, потому что каждый день что-то новое. Враг разрушает мирные дома и многоэтажки",— говорит Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов также добавил, что кроме восстановления инфраструктуры, важно позаботиться о людях, которые остались без квартир и обеспечить им нормальные условия жизни.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ повредила обстрелом культурные памятники в Одессе. А также о разрушенных атакой спортзал и магазин в нашем городе.

убытки Одесса Геннадий Труханов обстрелы Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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