В результате российского обстрела дронами были повреждены памятники культуры в Одессе

Разрушенное историческое здание. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной российской атаки беспилотниками пострадали 2 объекта культурного наследия в Одессе. Речь идет об историческом неработающем пивзаводе на Французском бульваре и о жилом комплексе на Семинарской, которому уже более века.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Уничтожение архитектурного памятника

Этой ночью во время дронового обстрела Одессы разрушениям подвергся памятник архитектуры и градостроительства местного значения — жилой комплекс на улице Семинарской. Это здание было возведено в 1912-1913 годах по проекту известного архитектора Якова Пономаренко. В результате попадания БпЛА, в доме вспыхнул пожар, который нанес сооружению значительные повреждения.

Исторический дом после атаки. Фото: Новини.LIVE

Попадание в исторический пивзавод

Кроме того, российские дроны повредили бывший пивзавод на Французском бульваре в Одессе. Это историческое здание также было возведено в начале ХХ века. Взрывная волна выбила окна и двери объекта.

"Российские удары продолжают уничтожать историческую память украинских городов, их культурную идентичность и архитектурное наследие",— говорится в сообщении Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Сейчас специалисты фиксируют все разрушения обстрелами объектов культурного наследия для дальнейших международных расследований и привлечения РФ к ответственности.

Обстрел Одессы 20 июня

Добавим, сегодня ночью ВС РФ осуществили массированный удар беспилотниками по Одессе. По предварительным данным, враг применил не менее 10 БпЛА. Атаке подверглась гражданская инфраструктура города — в результате погиб один человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — трое спасателей.

Напомним, недавно мы писали о поврежденных обстрелом спортзале и магазине в Одессе. А также о том, что жители разрушенных домов рассказывали о ночной атаке.