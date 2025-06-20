Прогноз погоди на завтра, 21 червня, в Одесі — що обіцяють синоптики Гідрометцентру та чи будуть дощі

Море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у суботу, 21 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак нарешті без істотних опадів — дощі пройдуть лише в області. Температура повітря залишиться теплою, незважаючи на північно-західний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +13...+15 °C, але пізніше потеплішає до +22...+24 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, авдень місцями обіцяють невеликий дощ. Вітер завтра прогнозують північно-західний 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +10...+15 °C, а вдень — від +21 °C до +26 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.