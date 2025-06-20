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Главная Одесса Дождей не будет — прогноз погоды на завтра в Одессе

Дождей не будет — прогноз погоды на завтра в Одессе

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Дата публикации 20 июня 2025 16:47
Прогноз погоды на завтра, 21 июня, в Одессе — что обещают синоптики Гидрометцентра и будут ли дожди
Море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одессе Погода в Одесской области

Завтра, в субботу, 21 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако наконец без существенных осадков — дожди пройдут лишь в области. Температура воздуха останется теплой, несмотря на северо-западный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков не прогнозируют. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +13...+15 °C, но позже потеплеет до +22...+24 °C.

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Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, днем местами обещают небольшой дождь. Ветер завтра прогнозируют северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +10...+15 °C, а днем — от +21 °C до +26 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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