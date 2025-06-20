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Головна Одеса РФ пошкодила обстрілом пам'ятки культури в Одесі — які саме

РФ пошкодила обстрілом пам'ятки культури в Одесі — які саме

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Дата публікації: 20 червня 2025 17:57
Внаслідок російського обстрілу дронами було пошкоджено пам'ятки культури в Одесі
Зруйнована історична будівля. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Знищення архітектурної пам'ятки Влучання в історичний пивзавод Обстріл Одеси 20 червня

Внаслідок нічної російської атаки безпілотниками постраждали два об’єкти культурної спадщини в Одесі. Йдеться про історичний непрацюючий пивзавод на Французькому бульварі та про житловий комплекс на Семинарській, якому вже понад століття.

Про це повідомляє  Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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Знищення архітектурної пам'ятки

Цієї ночі під час дронового обстрілу Одеси руйнувань зазнала пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення — житловий комплекс на вулиці Семінарській. Ця будівля була зведена у 1912–1913 роках за проєктом відомого архітектора Якова Пономаренка. Внаслідок влучання БпЛА, у будинку спалахнула пожежа, яка завдала споруді значних ушкоджень.

РФ пошкодила обстрілом пам'ятки культури в Одесі — які саме - фото 1
Історичний будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Влучання в історичний пивзавод

Крім того, російські дрони пошкодили колишній пивзавод на Французькому бульварі в Одесі. Ця історична будівля також була зведена на початку ХХ століття. Вибухова хвиля вибила вікна та двері об’єкта.

"Російські удари продовжують знищувати історичну пам’ять українських міст, їхню культурну ідентичність та архітектурну спадщину", — йдеться у повідомленні Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Наразі фахівці фіксують всі руйнування обстрілами об'єктів культурної спадщини для подальших міжнародних розслідувань та притягнення РФ до відповідальності.

Обстріл Одеси 20 червня

Додамо, сьогодні вночі ЗС РФ здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередніми даними, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА. Атаки зазнала цивільна інфраструктура міста — в результаті загинула одна людина, ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — троє рятувальників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пошкоджені обстрілом спортзал та магазин в Одесі. А також про те, що мешканці зруйнованих будинків розповідали про нічну  атаку.

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні пам'ятка культури
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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