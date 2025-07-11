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Главная Одесса Последствия атаки на Одессу — фото разрушений и эмоции людей

Последствия атаки на Одессу — фото разрушений и эмоции людей

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 13:57
Последствия атаки на Одессу дронами 11 июля
Пожар после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE

Сегодня РФ снова атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы ударными дронами-камикадзе. Известно о девяти пострадавших людях. Кроме того, в результате обстрела в конюшне погиб конь, еще несколько животных получили ранения.

О том, как одесситы пережили обстрел сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Погибла лошадь

В результате обстрела в Одессе погиб конь по имени Камелия. Он находился в конюшне вместе с восьми другими лошадьми и пони, некоторые из них пострадали. Сейчас животным помогают ветеринары. Юлия, владелица конюшни, говорит: что теперь делать не знает, ведь почти все имущество уничтожено.

"Мой черный конь очень пострадал, но ветеринар приехал вовремя. Я не знаю, что буду делать дальше: конюшни нет, кормов нет, сена также. Все сгорело. Это было настолько резко, что мы ничего не успели сделать", — говорит Юлия.

Кроме того, в результате обстрела пострадали двое работников конюшни, которые убирались во время атаки. Сейчас они доставлены в больницу.

Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 1
Юлия, владелица конюшни. Фото: Новини.LIVE
Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 2
Пожар после атаки. Фото: Новини.LIVE
Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 3
Погибшая лошадь. Фото: Новини.LIVE

Без окон и дверей

В квартире Романа в результате атаки выбило все окна и двери. Разнесло мебель. В момент прилета он находился на улице, а его семья — в помещении. К счастью, никто не пострадал. Мужчина признается: все люди были в панике.

"Была паника, люди бежали в разные стороны. Полный беспорядок. Спрятаться или куда-то убежать не представляется возможным в такие моменты. Я до сих пор немножко шокирован", — говорит Роман.

Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 4
Роман рассказал об атаке. Фото: Новини.LIVE
Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 5
Возле шиномонтажа. Фото: Новини.LIVE
Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 6
Поврежденное авто. Фото: Новини.LIVE

Упал потолок

В квартире Татьяны в результате дроновой атаки упал потолок и посыпалась штукатурка. Взрывной волны не выдержали ни окна, ни межкомнатные двери. Женщина признается: она не из числа пугливых, но сегодня было страшно.

"Было очень страшно, весь дом затрясся, двери выбило, окна выбило, все пооткрывалось, пыль повсюду, стекла полетели. Потолок упал, штукатурка обвалилась. Двери просто вырваны", — делится Татьяна.

Сейчас женщина надеется на хоть какую-то помощь от государства, ведь имущественные убытки немалые.

Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 7
Татьяна, пережившая обстрел. Фото: Новини.LIVE
Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 8
Уничтоженное здание. Фото: Новини.LIVE
Загиблий кінь та знищене майно — наслідки обстрілу Одеси - фото 9
Одесса после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о последствиях обстрела Одессы. А также о том, что во время атаки был ранен Григорий Мельниченко.

Одесса обстрелы Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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