Последствия обстрела Одессы 11 июля

Дневной обстрел Одессы — стали известны последствия (первые фото)
Сегодня днем ВС РФ вновь совершили дроновую атаку на Одессу. В результате обстрела гражданской инфраструктуры получили ранения 8 жителей города, им оказывается медицинская помощь.
Об этом сообщает пресс-служба одесского городского совета.
Последствия атаки
В результате дневной атаки 11 июля в Одессе сильно пострадала гражданская инфраструктура. Обстрелом повреждены жилые и административные здания, а также конюшня. Кроме того, вражеские беспилотники уничтожили автомобили горожан.
Сейчас уже известно о 8 пострадавших в результате вражеской атаки. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, недавно мы писали о мощных взрывах, которые раздавались сегодня в Одессе. А также о том, что во время обстрела города был ранен зять экс-главы одесской ОГА Сергея Гриневецкого Григорий Мельниченко.
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