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Главная Одесса Дневной обстрел Одессы — стали известны последствия (первые фото)

Дневной обстрел Одессы — стали известны последствия (первые фото)

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 12:35
Последствия обстрела Одессы 11 июля
Поврежденное обстрелом авто. Фото: Новини.LIVE

Сегодня днем ВС РФ вновь совершили дроновую атаку на Одессу. В результате обстрела гражданской инфраструктуры получили ранения 8 жителей города, им оказывается медицинская помощь.

Об этом сообщает пресс-служба одесского городского совета.

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Последствия атаки

В результате дневной атаки 11 июля в Одессе сильно пострадала гражданская инфраструктура. Обстрелом повреждены жилые и административные здания, а также конюшня. Кроме того, вражеские беспилотники уничтожили автомобили горожан.

Сейчас уже известно о 8 пострадавших в результате вражеской атаки. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Стало відомо про наслідки атаки на Одесу — є поранені - фото 1
Сообщение горсовета. Фото: скриншот с поста горсовета
Дневной обстрел Одессы — стали известны последствия (первые фото) - фото 2
Обломки после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE
Дневной обстрел Одессы — стали известны последствия (первые фото) - фото 3
Поврежденное авто. Фото: Новини.LIVE
Дневной обстрел Одессы — стали известны последствия (первые фото) - фото 4
Уничтоженные гаражи. Фото: Новини.LIVE
Дневной обстрел Одессы — стали известны последствия (первые фото) - фото 5
Возле шиномонтажа. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о мощных взрывах, которые раздавались сегодня в Одессе. А также о том, что во время обстрела города был ранен зять экс-главы одесской ОГА Сергея Гриневецкого Григорий Мельниченко.

Одесса обстрелы Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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