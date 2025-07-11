Последствия обстрела Одессы 11 июля

Поврежденное обстрелом авто. Фото: Новини.LIVE

Сегодня днем ВС РФ вновь совершили дроновую атаку на Одессу. В результате обстрела гражданской инфраструктуры получили ранения 8 жителей города, им оказывается медицинская помощь.

Об этом сообщает пресс-служба одесского городского совета.

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Последствия атаки

В результате дневной атаки 11 июля в Одессе сильно пострадала гражданская инфраструктура. Обстрелом повреждены жилые и административные здания, а также конюшня. Кроме того, вражеские беспилотники уничтожили автомобили горожан.

Сейчас уже известно о 8 пострадавших в результате вражеской атаки. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сообщение горсовета. Фото: скриншот с поста горсовета

Обломки после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE

Поврежденное авто. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженные гаражи. Фото: Новини.LIVE

Возле шиномонтажа. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о мощных взрывах, которые раздавались сегодня в Одессе. А также о том, что во время обстрела города был ранен зять экс-главы одесской ОГА Сергея Гриневецкого Григорий Мельниченко.