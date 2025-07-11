Прокуратура Крыма объявила подозрение Владимиру Константинову

Владимир Константинов. Фото: Константин Михальчевский

Прокуратура Крыма объявила подозрение председателю оккупационного Государственного Совета Республики Крым в коллаборационизме, оправдании и пропаганде войны. По данным СМИ, речь идет о Владимире Константинове

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Подробности дела

В 2023 году фигурант предоставил ряд интервью пророссийскому телеканалу "Миллет", в которых одобрял оккупацию полуострова и призвал к дальнейшему ведению агрессивной войны против Украины. В частности, подозреваемый транслировал нарративы российской пропаганды, называл временную оккупацию полуострова возвращением "своих" земель" и "восстановлением справедливости". Идентифицировал Крым как территорию, которая "на законных основаниях вошла в состав РФ по итогам Второй мировой войны".

Также подозреваемый обосновывал вооруженную агрессию РФ необходимостью "денацификации" и "демилитаризации" Украины и "защитой России от угрозы со стороны Запада". Кроме того, он призывал продолжать войну, нанести стратегическое поражение Западу на территории Украины, оккупировать Одессу и Харьков.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 УК Украины (публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины), ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 436 (пропаганда войны), и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ и временной оккупации части территорий Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно о Владимире Константинове

С декабря 2001 года до марта 2010 года Владимир Константинов был президентом корпорации "Укрросбуд". С марта 2010 года по март 2014 года — председателем Верховной Рады Автономной Республики Крым.

А с марта 2014 года, после захвата полуострова, чиновник перешел на сторону РФ и возглавил оккупационный Государственный Совет Республики Крым. Сейчас он находится под международными санкциями стран США, Канады, Японии, Европейского Союза, Швейцарии и Великобритании.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ готовится к отражению наступления на Крым. А также о диверсии партизан возле Керченского моста.