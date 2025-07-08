РФ довела Стрілецьку бухту у Севастополі до занепаду

Стрілецька бухта в Севастополі. Фото: Sevar7867

Росіяни довели Стрілецьку бухту в Севастополі до стану занепаду. Останнім часом вона практично пустує і використовується лише для стоянки буксирних суден та невеликих патрульних катерів.

Про це повідомляють агенти партизанського руху "АТЕШ".

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Бухта у занепаді

За даними агентів АТЕШ, російський флот в Севастополі все більше деградує та занепадає. Стрілецька бухта, в якій раніше була велика кількість бойових судів, зараз простоює. Лише періодично там відбуваються навчання розрахунків протидиверсійної оборони.

А бойові кораблі, що залишилися в Севастополі, завжди знаходяться під загрозою ураження. Тому росіяни постійно їх переміщують і намагаються безуспішно сховати, аби уникнути атак ЗСУ.

"Наші агенти продовжують стежити за залишками російського флоту, оперативно передаючи дані Силам оборони України. Кожен об'єкт під контролем – жоден корабель не залишиться непоміченим!" — йдеться у повідомлення АТЕШ.

Стрілецька бухта. Фото: АТЕШ

Бухта з іншого ракурсу. Фото: АТЕШ

Бухта за колючкою. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як ЗСУ нищать радіолокаційні системи в Криму. А також про те, як РФ намагається захистити кораблі на окупованому півострові.