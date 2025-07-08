РФ довела Стрілецьку бухту у Севастополі до занепаду

РФ побоюється за свої кораблі в Криму — бухти порожні
Росіяни довели Стрілецьку бухту в Севастополі до стану занепаду. Останнім часом вона практично пустує і використовується лише для стоянки буксирних суден та невеликих патрульних катерів.
Про це повідомляють агенти партизанського руху "АТЕШ".
Бухта у занепаді
За даними агентів АТЕШ, російський флот в Севастополі все більше деградує та занепадає. Стрілецька бухта, в якій раніше була велика кількість бойових судів, зараз простоює. Лише періодично там відбуваються навчання розрахунків протидиверсійної оборони.
А бойові кораблі, що залишилися в Севастополі, завжди знаходяться під загрозою ураження. Тому росіяни постійно їх переміщують і намагаються безуспішно сховати, аби уникнути атак ЗСУ.
"Наші агенти продовжують стежити за залишками російського флоту, оперативно передаючи дані Силам оборони України. Кожен об'єкт під контролем – жоден корабель не залишиться непоміченим!" — йдеться у повідомлення АТЕШ.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як ЗСУ нищать радіолокаційні системи в Криму. А також про те, як РФ намагається захистити кораблі на окупованому півострові.
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