Очільник ГУР Буданов про те, як РФ захищає порти в Криму

Порт в Криму. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Росія максимально захистила свої воєнні об'єкти в портах Криму. Все більше побоюючись ударів з боку ЗСУ, РФ застосувала для цього найсучасніше обладнання, яке здатна була виробити.

Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов на заході в музеї воєнної розвідки України, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Захист кораблів у Криму

З кожним ударом ЗСУ по воєнних об'єктах Криму росіяни все більше побоюються ураження своїх кораблів у портах. Тому ЗС РФ максимально намагаються захистити їх найсучаснішими системами протиповітряної оборони та радіолокаційної боротьби.

"Якщо хтось каже що там нема проблем — або брешуть або некомпетентні. Вони максимально наростили системи захисту і оснастили їх зараз всім найсучаснішим, що вони тільки змогли виробити. Тобто вони бояться, дуже серйозно бояться всіх дій, які відбувалися всі ці роки, тому намагаються завадити тому, щоб корабельний склад був знищений в портах", — каже очільник ГУР.

Кирило Буданов також додав, що ЗСУ, на відміну від ворога, ніколи не атакують цивільні об'єкти Криму.

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як українські дрони вразили винищувач у Криму. А також про те, як РФ захищає свої аеродроми на окупованому півострові.