Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1НерухомістьКіноШоу-бізнесВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росіяни намагаються захистити порти та кораблі в Криму, — Буданов

Росіяни намагаються захистити порти та кораблі в Криму, — Буданов

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 10:38
Очільник ГУР Буданов про те, як РФ захищає порти в Криму
Порт в Криму. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Росія максимально захистила свої воєнні об'єкти в портах Криму. Все більше побоюючись ударів з боку ЗСУ, РФ застосувала для цього найсучасніше обладнання, яке здатна була виробити.

Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов на заході в музеї воєнної розвідки України, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Захист кораблів у Криму

З кожним ударом ЗСУ по воєнних об'єктах Криму росіяни все більше побоюються ураження своїх кораблів у портах. Тому ЗС РФ максимально намагаються захистити їх найсучаснішими системами протиповітряної оборони та радіолокаційної боротьби. 

"Якщо хтось каже що там нема проблем — або брешуть або некомпетентні. Вони максимально наростили системи захисту і оснастили їх зараз всім найсучаснішим, що вони тільки змогли виробити. Тобто вони бояться, дуже серйозно бояться всіх дій, які відбувалися всі ці роки, тому намагаються завадити тому, щоб корабельний склад був знищений в портах", — каже очільник ГУР.

Кирило Буданов також додав, що ЗСУ, на відміну від ворога, ніколи не атакують цивільні об'єкти Криму.

None - фото 1
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як українські дрони вразили винищувач у Криму. А також про те, як РФ захищає свої аеродроми на окупованому півострові.

Одеса розвідка Новини Одеси Кирило Буданов війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації